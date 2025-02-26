ضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مستعملة داخل مخزن في الشرقية

قامت حمله مكبرة تحت إشراف محمد سعد مدير عام الرقابة بعضوية أسامة فتحي، وأحمد زكريا المفتشون بالمديرية وبرفقة عصام أبو النور المفتش بإدارة تموين بلبيس، للمرور على المحال التجارية والمخازن بمركز بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مرتجعة لإعادة بيعها بالسوق السوداء مرة أخرى بمخزن لزيوت السيارات المستعملة، بقصد التربح غير المشروع، مما يسبب خطر على السيارات وأروح المواطنين، وتم تحرير محضر برقم 5363 جنح بلبيس.

كما تم ضبط مخزن للمواد الغذائية يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 2 طن و700 كيلو توابل وطن سكر مجهول المصدر، وتم تحرير محضر برقم 5364 جنح بلبيس.

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.