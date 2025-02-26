تأهل المنتخب الوطني للكرة النسائية للمرحلة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية رغم تعادله مع نظيره الرواندي (2 – 2) في المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وأدارها طاقم سنغالي بقيادة ميريت فال.

واستفاد منتخب مصر من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1 – 0) ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الغاني في المرحلة القادمة للتصفيات.

موعد مباراة منتخب الكرة النسائية أمام غانا بتصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بمصر يوم 20 أكتوبر المقبل والعودة بغانا يوم 28 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر بدأ اللقاء أمام رواندا بتشكيل ضم: حبيبة صبري– إيمان حسن – نور خالد – ندى عماد – ياسمين عبد العزيز – عهد طارق – أميرة محمد – نور عبد الواحد – نهى طارق – مهيرة علي – حبيبة عصام.

بينما لعب منتخب رواندا بتشكيل مكون من: انجليلين نداكيمانا – يدي يزسينجا - لويز ماناراجوا - يومبيزا أممشيلي - الأن انجابري - ماري كيلر - نيونشوتي أيميرانس - موتيمإريا فلورنتين - دوروثي موكيشيمانا - أوساناسي زوادي - موكاجاتيتي إيميلين.

وأحرزت منة طارق هدف التقدم لمنتخب مصر من ضربة رأس رائعة في الدقيقة السادسة من عرضية مهيرة علي، لكن أوسانسي زاودي أدركت التعادل للضيوف بعدها لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة رغم أفضلية عناصر المدرب أحمد رمضان.

وفي الشوط الثاني ظل التعادل قائما حتى الدقيقة 68 عندما أحرزت حبيبة عصام هدف الفوز بيسارية رائعة من كرة ردها الدفاع الراوندي بعد مخالفة نفذتها مهيرة علي، ورغم إهدار اللاعبات العديد من الفرص السهلة بعد هذا الهدف تمكنت زوادي من تسجيل هدفها الشخصي الثاني وهدف التعادل لمنتخب بلادها في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تسديدة باغتت بها حارسة منتخب مصر حبيبة صبري.