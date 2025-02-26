الجامعة المصرية الصينية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس العربي للمياه

وقّعت الجامعة المصرية الصينية بروتوكول تعاون مع المجلس العربي للمياه، بهدف تطوير مهارات الباحثين وتعزيز التعاون العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعربية في إطار جهودها لدعم البحث العلمي والتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا وإدارة المشروعات.

وقّع البروتوكول كل من أ.د محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، وأ.د رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العلمية البارزة، من بينهم أ.د حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري الأسبق ونائب رئيس المجلس، وأ.د عابدين صالح، رئيس الأكاديمية العربية للمياه التابعة للمجلس، وأ.دعلاء عابدين، مدير مركز البحوث والابتكار بالجامعة.

وأكدت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، على أهمية هذا التعاون، مشيرةً إلى أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق لشراكة بحثية وتدريبية متكاملة تسهم في دعم الابتكار وإيجاد حلول فعالة للتحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة العربية، إضافةً إلى إطلاق مشروعات بحثية توفر حلولًا مستدامة للتحديات البيئية والمائية.

وأضافت الخولي وفقا لبيان صحفي صادر اليوم : “نحن نؤمن بأهمية البحث العلمي التطبيقي في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذا التعاون سنتمكن من تبادل الخبرات مع المجلس العربي للمياه عبر شبكاته المتخصصة، مما يعزز من قدرة الباحثين والطلاب على تقديم حلول مبتكرة في مجالات المياه وإدارة المشروعات.”

ولفتت الخولي؛ إلى تنظيم الجامعة لعدد من القوافل والحملات التوعوية الخاصة بالأمراض المنقولة بالمياه، ونشر ثقافة الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها، فضلًا عن إشراك أساتذة الجامعة في المشروعات البحثية والحلقات النقاشية والدورات التدريبية التي ينظمها المجلس العربي للمياه، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار في مصر، وتعزيز تنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الأولوية للحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن الاتفاق يستهدف إنشاء نظم معلومات مائية، وتطوير شبكات متخصصة، وإجراء أبحاث علمية متقدمة، ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر المنطقة العربية، إلى جانب بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات، وزيادة الوعي بمشكلات المياه وتعميق المفاهيم المتعلقة بموارد المياه المشتركة لتحقيق التنسيق والتطوير المستدام.

وأضاف أبو زيد؛ أن التعاون يشمل نشر المعرفة وتبادل الخبرات من خلال شبكات المجلس العربي للمياه المتخصصة، مثل شبكة الشباب والمرأة، وشبكة الأمن المناخي، وشبكة الموارد المائية غير التقليدية، التي تغطي مجالات تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، واستغلال المياه الجوفية شبه المالحة، وحصاد المياه.

وأشار الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إلى أن التعاون يشمل تنظيم مسابقات دورية مشتركة بين المجلس والجامعة لتقديم حلول ذكية للمشكلات التنموية، مع تكريم أصحاب أفضل الأفكار ومنحهم الفرصة لعرض مشروعاتهم في المسابقات والمؤتمرات التي ينظمها المجلس. كما سيتم إشراك خبراء المجلس العربي للمياه في تقييم مشروعات تخرج طلاب السنة النهائية بالجامعة المصرية الصينية، وفقًا لقواعد الكليات والتخصصات، بما يعزز ربط مشروعات الطلاب بالتحديات القومية والدولية.

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