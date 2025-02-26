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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سايس هشم سيارة في السيدة زينب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد سايس في اتهامه بالتعدى علي سيدة، داخل أحد الجراچات، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

واتهمت النيابة السايس بالبلطجة وأمرت بعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، والاستعلام عن صحيفته الجنائية، ورخصة مزاولة المهنة.

تابعت  أجهزة الأمن ، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ متضمناً قيام منادى سيارات "سايس" بالتعدى على سيدة لفظياً وإحداث تلفيات بالزجاج الأمامى للسيارة خاصتها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير ترك سيارتها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب

بالفحص أمكن تحديد الشاكية  ،مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول، وأقرت حدوث مشادة كلامية بينها ومنادى سيارات بالمنطقة ، بسبب خلاف حول تركها السيارة خاصتها بذات المنطقة تطورت لقيامه بالطرق على زجاج السيارة الأمامى بيده ، وأشارت إلى انصرافها دون الإبلاغ أو التوجه للخدمات المرورية المتواجدة بمحل البلاغ لعدم رغبتها فى الانتظار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم، مقيم بدائرة القسم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

أجهزة الأمن التعدي على سيدة الطب الشرعي لبيان الطب الشرعي