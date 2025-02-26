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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نائب رئيس اللجنة البارالمبية تشارك في حفل استقبال الإنسانية

مبدي
مبدي
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حرصت المهندسة أمل مبدي، نائب رئيس اللجنة البارالمبية من تلبية الدعوى الخاصة من الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وقرينته الملكة كاميلا للمشاركة في حفل استقبال الإنسانية بصفتها الرئيس التنفيذي لقطاع تنميه الموارد بمؤسسة مصر الخير كونها شريكا تنمويا للإغاثة الإسلامية حول العالم خاصة وأن هناك شراكة قوية بين مؤسسة مصر الخير والإغاثة الإسلامية حول العالم لخدمة المستحقين في مصر وأهالي غزة.

وتحدثت مبدي خلال لقائها مع ملك وملكه بريطانيا  عن دورها في مصر الخير وخدمة المستحقين وكذلك دورها في توعية المجتمع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كنائب رئيس اللجنة البارلمبية والمدير التنفيذي وصاحبة فكرة احتفالية قادرون باختلاف وكذلك رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعاقات الذهنية.

وأبدي كل من ملك وملكة بريطانيا إعجابهما وحبهما الشديد لمصر ورغبتهما في زيارتها مرة أخرى.

نائب رئيس اللجنة البارالمبية حفل استقبال الانسانية المهندسة أمل مبدى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا