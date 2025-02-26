التعليم العالي تنظم الرحلة السنوية للطلاب الوافدين إلى مدينتي الأقصر وأسوان

انطلقت الرحلة السنوية للطلاب الوافدين، التي تضم مدينتي الأقصر وأسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وبتوجيهات الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور أحمد عبد الغني أن هذه الرحلة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التجربة التعليمية والثقافية للطلاب الوافدين، من خلال توفير بيئة تعليمية تثري وجدانهم وتعزز اندماجهم في المجتمع المصري، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، التي تهدف إلى جذب الطلاب الوافدين وجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وشملت الرحلة جولات سياحية لاستكشاف معالم المدينتين، والتعرف على تراثهما العريق، وتعريف الطلاب بعراقة الحضارة المصرية القديمة، فضلًا عن الاستمتاع بالطبيعة الساحرة على ضفاف النيل الخالد. كما تضمنت أنشطة ثقافية وترفيهية تسهم في تعزيز الروابط بين الطلاب من مختلف الجنسيات، وخوض تجربة مميزة خلال فترة دراستهم في مصر.

وقد انطلق الفوج الأول من الرحلة خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير 2025، بينما انطلق الفوج الثاني في الفترة من 14 إلى 17 فبراير 2025.

تجدر الإشارة إلى أن الرحلة واحدة ضمن مجموعة من الجولات السياحية التي تنظمها الإدارة المركزية للطلاب الوافدين للتعرف على أبرز المدن والمعالم السياحية المصرية.

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