ليس زيزو.. حسام البدري: الأهلي يحتاج لاعبا من الزمالك

قال حسام البدري، المدير الفني الأسبق للنادي الاهلي، إن الفريق الأحمر يحتاج بالفعل لضم لاعب من الزمالك ليس أحمد مصطفى زيزو.

وأشار البدري عبر بودكاست "صوت الملعب" الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق إلى أن الأهلي بحاجة لضم حسام عبد المجيد مدافع الزمالك.

وأشار إلى أن حسام عبد المجيد لاعب واعد ومميز وملتزم ويناسب الأهلي تماماً في خط الدفاع.

وأكد البدري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يستحق غضب الجماهير لأنه يتعامل بحذر زائد وهو ما حدث في لقاء القمة الأخير.

وأوضح أن كولر ليس له أي مبرر لأنه يملك قائمة رائعة من النجوم بخلاف أن الإدارة وفرت له كل شيء.

