باحث: إسرائيل تحاول استنساخ سيناريو غزة في الضفة الغربية

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت، ويعكس التزامًا مستمرًا بدعم الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.

وأشار، خلال مداخلة لـ"إكسترا نيوز"، إلى أن مصر حققت إنجازًا سياسيًا جديدًا في الساعات الماضية، حيث نجحت جهودها في حل أزمة اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما حاولت إسرائيل التراجع عن تعهداتها بشأن الإفراج عن 602 أسير فلسطيني.

وأضاف، أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة، في إطار الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات الإنسانية.

وأوضح، أن القاهرة تتبع نهجًا متعدد الأبعاد لدعم القضية الفلسطينية، من خلال التنسيق مع الأطراف الدولية والعربية، فضلًا عن التحركات الدبلوماسية مع الأمم المتحدة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد فوزي أن الموقف المصري يقوم على التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، والتي بلغت ذروتها بتهجير آلاف الفلسطينيين من ثلاث مخيمات فقط، واستخدام أسلحة ثقيلة في عمليات القمع.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول استنساخ سيناريو غزة في الضفة الغربية، لكن صمود الفلسطينيين والدور المصري القوي في هذا الملف يعطل هذه المخططات، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ما زالت محور الاهتمام العربي والدولي، وأن الجهود المصرية ستظل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وإحباط أي محاولات لتصفية قضيتهم.