حبيب جينيفر جارنر يريدها لنفسه بعيدًا عن طليقها بن أفليك

نشرت عدد من الصحف العالمية أن جون ميلر ليس سعيدًا تمامًا بالعلاقة الوثيقة بين جينيفر غارنر وبن أفليك منذ انفصال الأخير عن جينيفر لوبيز، ووفقًا للتقارير، فإن ميلر يريد أن يكون الرجل الأساسي في حياة غارنر، ويحاول جون التعامل مع علاقة بن وجينيفر من خلال البقاء صامتًا إلى حد كبير، لكنه يجد صعوبة في ذلك، وإنه يدرك أن بن يجب أن يكون موجودًا كأب، وهو لا يمانع ذلك، لكنه يريد أن يكون الرجل الأساسي في العلاقة.

جون لا يتحدث عن بن إلا إذا تحدثت عنه جين أو إذا ذكره أطفاله، وإنه لا يأتي على ذكره دون سبب، وأضاف المصدر: “جون يحترم بن، لكنه يفضل أن يكون وجوده في حياة جينيفر أقل، يريدها لنفسه تمامًا، لكنه لا يزال يحاول إيجاد طريقة للفصل بين كل هذه الأمور”، ويأتي هذا بعد أن كشف مصدر آخر لـ Page Six الشهر الماضي أن جون “غير سعيد” بكون بن أفليك يعتمد على جينيفر غارنر، موضحًا: “هو لا يشعر بالتهديد من فكرة عودة جين إلى بن، لكنه يجد صعوبة في تجاهل قوة العلاقة والصداقة بينهما”.

ورغم ذلك كل شيء على ما يرام بين جون وجين وأن الأشخاص المقربين منهما لم يسمعوا بأي مشكلات، ويبدو أن هناك آراء مختلفة بين المصادر حول طبيعة العلاقة، وكانت نشرت الصحف غضب جينيفر لوبيز طليقة بن افليك بسبب أنه في ظل إنهاء إجراءات طلاقهم اقترب من طليقته وام أولاده جينيفر جارنر وانهم يقضيان وقتا طويلا معا وترى انها سبب انفصالهم.