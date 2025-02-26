إلتقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسفير دولة سويسرا أندرياس باوم ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير التعاون الدولى بالمحافظة .

محافظ أسوان يلتقي السفير السويسري ويشيد بدعم مياه الشرب بالقرى

أهمية التعاون مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

وأكد محافظ أسوان على أهمية التعاون مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظة والمدعمة من الجانب السويسري، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب النقية بمناطق السيل الريفي وعزب كيما .

كما أشار الدكتور إسماعيل كمال بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ أكبر حزمة من المشروعات لإحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف أنحاء المحافظة ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد ، وهو الذى يتواكب مع تقديم كافة التسهيلات وتذليل المعوقات لإنهاء مشروع تحسين مياه الشرب شرق مدينة أسوان ، مع الإنتهاء من كافة التوسعات ومشاريع الإحلال والتجديد الجارية لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المدن والمراكز .

ومن جانبه أعرب سفير سويسرا عن تقديره للجهود التي تبذلها محافظة أسوان لدعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية، مشيراً إلى أهمية مواصلة توحيد الجهود بين البلدين لتعزيز لتحقيق أهداف التنمية والطموحات المشتركة .

وفى ختام اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير السويسرى تعبيراً عن التعاون البناء والمثمر بين الجانبين .

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