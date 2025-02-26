البابا فرنسيس يدعو إلى صوم حقيقي يتجاوز الامتناع عن الطعام

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن الصوم ان صوم حقيقي خلال فترة الصوم الكبير، مؤكدًا أن الصوم ليس مجرد امتناع عن الطعام أو اللحوم، بل هو دعوة للأعمال الصالحة التي تكمل الصوم وتجعله أكثر تأثيرًا في حياتنا اليومية.

وأوضح البابا فرنسيس خلال تصريحات إعلامية سابقة أن الصوم وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه أفعال خيرية، موضحا أن “الصوم الإثنين مكملين لبعض، فما فائدة الصوم بدون أعمال صالحة؟”، مشيرًا إلى أهمية تقديم العون للآخرين وتنمية المحبة والتعاطف في قلوبنا.

وأشار إلى خمسة عشر عملاً صالحًا يمكن أن يمارسها المؤمنون كجزء من صومهم، وهي كالتالي:

1. ألقِ التحية دائمًا وفي كل مكان.

2. عبّر عن شكرك حتى لو لم يكن “ينبغي” أن تفعل ذلك.

3. ذكّر الآخرين بمدى حبك لهم.

4. سلّم بحرارة على الناس الذين تراهم كل يوم.

5. اصغِ بمحبّة إلى قصّة الآخر دون تحيّز.

6. توقّف للمساعدة وكن منتبهًا لمن يحتاجون إليك.

7. ارفع معنويات من هم بحاجة إلى ذلك.

8. احتفل بمزايا أو نجاح الآخر.

9. حدّد ما لا تستخدمه وأعطه لمن يحتاجون إليه.

10. ساعد عند الحاجة لإراحة آخر بحاجة.

11. كن أمينًا بمحبّة ولا تصمت خوفًا.

12. انتبه إلى التفاصيل الصّالحة مع المقربين منك.

13. قُم بتنظيف ما استخدمته في المنزل.

14. ساعد الآخرين على تخطّي العقبات.

15. اتصل بوالديك، إذا كنت محظوظًا بكونهما ما يزالان على قيد الحياة.

كما وجه البابا فرنسيس دعوة للامتناع عن بعض السلوكيات السلبية خلال فترة الصوم، مثل:

• صم عن الكلام الجارح ولتكن تعابيرك رقيقة.

• صم عن السّخط والتململ، واملأ قلبك بالامتنان.

• صم عن الغضب واملأ قلبك بالصبر.

• صم عن التشاؤم واملأ قلبك بالأمل والتفاؤل.

• صم عن الهموم واملأ قلبك بالثقة بالله.

• صم عن التشكي واملأ قلبك بأبسط الأشياء في الحياة.

• صم عن ضغوطات الحياة واملأ قلبك بالصلاة.

• صم عن الحزن والمرارة واملأ قلبك بالفرح.

• صم عن الأنانية وكن رؤوفًا بالآخرين.

• صم عن عدم الغفران واسعى إلى مواقف المصالحة.

• صم عن كثرة الكلام وتحلّى بالصمت والاستماع إلى الآخرين.





وأكد أن هذه الممارسات ستسهم في ملء حياتنا اليومية بالسلام والثقة والفرح، مشيرًا إلى أن الصوم، عندما يتم بطريقة شاملة، يساهم في تحسين العلاقات بين الناس وفي بناء مجتمع أكثر تعاطفًا ورحمة.