ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق شب في منزل بكفر شكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب فى منزل مكون من أربعة طوابق بقرية ميت الدريج بمدينة كفر شكر دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق شب فوق سطح منزل بقرية ميت الدريج بمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب حريق فوق سطح منزل مكون من أربعة طوابق بقرية ميت الدريج ملك فؤاد . ح.  ع بالمعاش.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق سيطرة على حريق كفر شكر مديرية أمن القليوبية مدينة كفر شكر