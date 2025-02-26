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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إعدام المتهم الأول والمؤبد للثاني في قضية مقتل مينا موسي

المتهمين
المتهمين
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بإعدام المتهم الأول والمؤبد للمتهم الثاني في قضية مقتل مينا موسى، المعروف إعلاميًا بـ"ممرض المنيا"، وتقطيع جسده إلى أشلاء في منطقة الزاوية الحمراء.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم

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