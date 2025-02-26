"التضامن" تطلق فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة المنفذ "كل يوم حكاية.. رمضان 2025"

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة فوكس للتسويق التجريبي، النسخة الثالثة من مبادرة المنفذ "كل يوم حكاية- رمضان 2025".

وجاء الإعلان عن إطلاق المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وكريم مكي، مؤسس المبادرة والرئيس التنفيذي لشركة فوكس للتسويق التجريبي ومؤسس مبادرة المنفذ، والمهندس أحمد إمبابي، مدير عام الدعاية والإعلان والمسؤولية المجتمعية في "إي آند مصر".

وتستهدف "المنفذ"، هذا العام توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية، فضلاً عن تجديد نحو 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الشرقية.

وأكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام أن مبادرة " المنفذ" تقدم العمل الخيري التنموي في صورة بمنتهى الاحترافية تجمع بين القطاع الخاص والأثر الذي يحقق نتيجة إيجابية على حياة المواطنين وهو ما يحقق هدف المجتمع المدني، مشيراً إلى أن المبادرة تجمع أضلاع مثلث التنمية " الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على محاور متعددة وتصب جميعها في مصلحة المواطن، خاصة الأولى بالرعاية، والوزارة تدعم مبادرة " المنفذ" وجميع المبادرات التي تقدم دعماً للأولى بالرعاية، كما هناك شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وشراكات متعددة وتهدف من خلالها تنسيق الجهود بين مختلف الجهات كي يعود النفع على الجميع.

وأشار الدكتور محمد العقبي، إلى أن الوزارة تعمل على محور الحماية الاجتماعية وتنفذ البرنامج الأكبر للدعم النقدي وهو " تكافل وكرامة" الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بما يقرب من 18 مليون مواطن بموازنة تصل إلى 41 مليار جنيه سنويا، وهناك محور الرعاية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية كأبناء مصر وكبار السن وذوي الإعاقة، حيث تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ، كما يتم العمل على محور التنمية والتمكين الاقتصادي لانتقال الأسر من الدعم إلى العمل والإنتاج.

وقال كريم مكي، مؤسس المبادرة والرئيس التنفيذي لشركة فوكس للتسويق التجريبي، إن مبادرة المنفذ تعمل على توحيد جهود القطاع الخاص، في مجال المسئولية المجتمعية، في إطار توجه الدولة لدعم الأكثر احتياجاً.

وصرح "مكي"، بأن عمل المؤسسات والشركات بشكل جماعي بالتعاون مع الحكومة يحقق أكبر استفادة ممكنة للمجتمع، موضحاً أن جميع الجهات المشاركة في المبادرة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين حياة المواطنين بمختلف ربوع مصر.



وأوضح أن زيادة المساعدات في النسخة الثالثة من "المنفذ"، مقارنة بالنسختين السابقتين يعكس حجم النجاح الذي تحقق، ويؤكد على التزام الشركات والمؤسسات والكيانات المشاركة في المبادرة برسالتها ومسئوليتها المجتمعية تجاه الأسر والأهالي غير القادرين.

ومن جانبه قال المهندس أحمد إمبابي، مدير عام الدعاية والإعلان والمسؤولية المجتمعية في "إي آند مصر": “نعتز بشراكتنا مع مبادرة ’المنفذ‘ التي تعكس التزامنا الراسخ بدعم المجتمع وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ومن خلال هذه المبادرة نسعى لتقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، إيمانًا منا بأن دورنا لا يقتصر فقط على تقديم الحلول الرقمية المبتكرة، بل يمتد للمساهمة في تحسين حياة الأفراد وتحقيق تأثير مستدام على المجتمع".

وأضاف إمبابي: “في إطار استراتيجيتنا للتحول إلى شركة تكنولوجية متكاملة، نحرص على دمج التكنولوجيا في مبادراتنا المجتمعية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمجتمع، كما نفخر بمشاركة موظفينا في تعبئة آلاف الكراتين الغذائية، ما يعكس التزامنا بروح العطاء والعمل التطوعي، ما يؤكد أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد مبادرات موسمية، بل التزام طويل الأمد لتحقيق تغيير حقيقي ومستدام".