ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الوكالة الدولية: مصر من أهم دول شمال إفريقيا الشريكة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكد ميخائيل خدخوف نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مصر تعتبر واحدة من أهم دول شمال إفريقيا الشريكة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب انشاء هيئة للعاملين بالطاقة النووية ليتم الاعتماد عليهم بقوة لتجنب الحوادث التي وقعت فى حادث هورشيما وتشرنوبل، موكدا أن الرقمنة و الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكونوا بديلا عن العقل البشري وإن كانوا جيدين فى العديد من الأمور

وأضاف نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال منتدى الشباب الدولى للتكنولوجيا النووية المستدامة الذى تستضيفه مكتبة الإسكندرية بمشاركة 25 دولة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، أن الطاقة النووية تساهم في توفير طاقه خضراء ونظيفة ومستدامة على مدار العام، لافتا إلى أن إنتاج الطاقة النووية يمكن تحديد تكلفتها لقرون لأنها لا تخضع للتذبذات العالمية وأن هناك ما يقرب من 470 مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء بـ31 دولة بقدرة 600 ميجا وات، مضيفا أن هذا العدد من المفاعلات مازال ضعيفا ونحتاج لزيادته ولكن الأمر يتطلب وجود بنية تحتية قوية

 

مصر نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه منتدى الشباب الدولى للتكنولوجيا النووية