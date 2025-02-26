محام يرفض النظر في قضية ديدي بسبب صلاته بجاي زي

بعد انتصاره القانوني في قضية إطلاق النار الجنائية التي تورط فيها A$AP Rocky عام 2021، حيث تم تبرئته من جميع التهم، انضم المحامي جو تاكوبينا إلى برنامج The Breakfast Club، وخلال المقابلة، تمت مناقشة عدة مواضيع، من بينها قضية الاتجار بالجنس والجريمة المنظمة التي يواجهها ديدي.

وكشف تاكوبينا أنه طُلب منه النظر في قضية شون كومبس، لكنه رفض ذلك بسبب علاقاته مع شركة Roc Nation والمغني جاي زي.

قال تاكوبينا: “أنا أمثل Roc Nation، ولدي علاقات وثيقة مع العديد من الأشخاص هناك. جاي زي ورئيسة Roc Nation ديزيريه بيريز، التي تعتبر مديرة رائعة بحق، جاي شخص مذهل. كما أن جاي براون وكل هؤلاء الأشخاص مميزون للغاية.”، مضيفا أن ديدي وجاي زي لم يعودا على علاقة جيدة كما في السابق، قائلاً: “هؤلاء الأشخاص بمثابة عائلة لي، ولا أعتقد أنهم على وفاق مع بي ديدي.”

وقام مقدم البرنامج، تشارلمان ذا جاد، بمقاطعة تاكوبينا ليطلب منه إعادة تأكيد رأيه بشأن علاقة كومبس وجاي زي، أوضح تاكوبينا: “في وقت ما، كان الجميع يريدون التقاط صورة مع بي ديدي عندما يذهبون إلى حفلة. ولكن عندما أصبحت الأمور جدية، منذ سنوات وسنوات"، وفي سياق متصل، تم إسقاط دعوى مدنية تتهم جاي زي باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا إلى جانب ديدي، وذلك في 14 فبراير بعد أن تم رفعها في محكمة نيويورك الفيدرالية في ديسمبر من قبل المحامي توني بوزبي.

واتهمت المدعية، المعروفة باسم Jane Doe، كلاً من جاي زي وكومبس بتخديرها والاعتداء عليها خلال حفلة أقيمت بعد حفل MTV Video Music Awards لعام 2000.

ووصف جاي زي القضية بأنها “ابتزازية” في رده الأول على الدعوى، وبعد إسقاط القضية، كتب جاي زي بيانًا عبر حساب Roc Nation على إنستجرام قائلاً: “تم رفض هذه الادعاءات الزائفة والمروعة، وكانت هذه الدعوى المدنية بلا أي أساس قانوني ولم تكن ستصل إلى أي مكان.

وأضاف أن القصة الخيالية التي اختلقوها كانت مثيرة للضحك، لولا جدية الادعاءات. لا أتمنى لأحد أن يمر بهذه التجربة. الصدمة التي تعرضت لها زوجتي وأطفالي وأحبائي لا يمكن محوها أبداً.”

يذكر انه تم اعتقال شون “ديدي” كومبس في سبتمبر الماضي، وهو محتجز حاليًا في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين.

ووصف محاميه، مارك أغنيفيلي، المحاكمة بأنها “ظالمة”، مؤكداً أن موكله تعاون مع سلطات إنفاذ القانون وانتقل إلى نيويورك تحسبًا لهذه الاتهامات.

وقال أغنيفيلي: “هذه تصرفات رجل بريء ليس لديه ما يخفيه، وهو يتطلع إلى تبرئة اسمه في المحكمة.”

يواجه ديدي محاكمة من المقرر أن تبدأ في مايو، حيث يزعم الادعاء أنه كان يدير شبكة إجرامية بهدف إشباع “رغباته الجنسية”. كما وُجهت إليه اتهامات باستخدام العنف والتخويف لمنع ضحاياه المزعومين من التحدث علنًا ضده. وفي حال إدانته بجميع التهم، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.