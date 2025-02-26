نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق الموسم الرابع من الدورة الرمضانية

تستعد نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، لإطلاق فعاليات الموسم الرابع من الدورة الرمضانية، التي تنظمها لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر.

وتتضمن الدورة الرمضانية هذا العام مجموعة من البطولات في مختلف الألعاب، تشمل كرة القدم، البادل تنس، البلاي ستيشن، والبنج بونج، وذلك في إطار حرص النقابة على تعزيز روح المنافسة الرياضية وتوفير أجواء ترفيهية واجتماعية لأعضائها خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق أعرب المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي عن سعادته بإطلاق الموسم الثاني من الدورة، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذي حققته خلال الثلاث سنوات السابقة كان دافعًا لمواصلة هذا الحدث وتقديمه بشكل أكثر تنوعًا وتنظيمًا.

وقال المهندس باسل ياسر: "نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى توفير بيئة رياضية واجتماعية مميزة للمهندسين، بما يسهم في تعزيز التواصل بينهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في أجواء تنافسية ممتعة".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد البطولات وشروط المشاركة قريبًا عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.