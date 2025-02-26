التنسيقية تلتقي الدكتور أشرف صبحي لمناقشة قضايا الشباب والرياضة

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشباب والرياضة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير خطط وبرامج الوزارة لدعم الشباب في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في مصر.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والبرلمان لتعزيز المبادرات الشبابية وتطوير البنية التحتية الرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، من خلال توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، إضافة إلى تطوير منظومة الرياضة بما يحقق التميز على المستويين المحلي والدولي.

و أكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق تطلعات الشباب المصري في مختلف المجالات، مشيدين بالجهود المبذولة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة في البلاد.

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين .