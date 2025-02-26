كوليس إصابة شخص دهسته سيارة ملاكي بالعجوزة

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة شخص صدمته سيارة ملاكي مسرعة بمنطقة العجوزة، وأمرت بالتحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث، للتحقيق معه عن اسباب الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب الذي اصيب بجروح وسحجات متعددة جراء الدهس، كما استمعت الى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين اشاروا إلي أن السيارة صدمته وحاولت الهرب، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

سيارة مسرعة تدهس شخص بالعجوزة

البداية كانت بأخطار تلقاه مأمور قسم شرطة العجوزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم اسفر عن وقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة امنية ومرورية الى الموقع المشار اليه، وتبين من خلال الفحص،

أن السيارة المتسببة في الحادث يقودها مدير بنك، الذي تم إلقاء القبض عليه في الحال.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.