أندية وادي دجلة تحتفي بالنجم عمر مرموش وتعرض مباراة مانشستر سيتي

نظمت أندية وادى دجلة فعالية مميزة في فرع "النخيل"، في إطار تعاونها مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تم خلالها بث مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول.

وجاءت الفعالية كجزء من الاحتفالات التي أُقيمت على هامش المباراة للاحتفاء بلاعب وادي دجلة السابق، عمر مرموش، ولاعب مانشستر سيتي الحالي.

وسلطت الفعالية الضوء على قصة النجاح الملهمة لعمر مرموش، حيث بدأ مشواره الرياضي في أكاديمية وادى دجلة قبل أن يحقق إنجازات كبيرة في الملاعب العالمية.

ويعد مرموش نموذجًا حيًا للمواهب التي نشأت داخل النادي ووصلت إلى أعلى مستويات الاحتراف، مما يعكس رؤية أندية وادى دجلة في بناء مستقبل رياضي مشرق للمواهب المصرية.

وخلال الفعالية، تم توزيع هدايا تذكارية مميزة على أعضاء نادي وادي دجلة ولاعبي أكاديمية كرة القدم الذين تابعوا مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الساحة المخصصة لذلك من خلال نادي مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن مسيرة عمر مرموش بدأت في أكاديمية وادي دجلة، حيث انطلق في الدوري المصري الممتاز مع الفريق الأول عام 2016، ثم انتقل إلى فريق الاحتياط بنادي فولفسبورج الألماني في 2017، ليحقق أول ظهور له مع الفريق في 2020، وفي 2023، انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد حتى 2027، قبل أن يعلن مانشستر سيتي مؤخرًا عن ضمه إلى صفوفه بعقد يمتد حتى 2029، ليؤكد بذلك نجاحه الكبير في مسيرته التي انطلقت من أكاديمية وادي دجلة.