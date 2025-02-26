وزير الرياضة يلتقي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتنسيقية شباب الأحزاب

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في اللقاء الذي استضافته تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشباب والرياضة.

أدار الندوة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، بحضور النائب الدكتور هيثم الشيخ مقرر اللجنة التنسيقية، النائب محمد اسماعيل، النائب أكمل نجاتي، النائب علاء مصطفي، النائبة هيام الطباخ ،النائبة غادة علي، النائب محمد عزمى ،النائبة نشوى الشريف، النائبة مى كرم ،النائبة مرثا محروس ،النائبة ايمان الالفى ،النائب احمد قناوى ،النائب خالد بدوى ،النائبة هيام بنيامين ،النائب عمرو نبيل ،النائب محمد السباعى ،النائب محمد عمارة.

ومن جانب الوزارة حضر الاستاذ مصطفى مجدي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية والمعلومات، والاستاذ محمد الصفتي مدير عام المكتب الفني للوزير، الاستاذ كريم عاطف مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير خطط وبرامج الوزارة لدعم الشباب في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في مصر. كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والبرلمان لتعزيز المبادرات الشبابية وتطوير البنية التحتية الرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، من خلال توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، إضافة إلى تطوير منظومة الرياضة بما يحقق التميز على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبهم، أكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق تطلعات الشباب المصري في مختلف المجالات، مشيدين بالجهود المبذولة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة في البلاد.