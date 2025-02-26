منتخب الخماسي الحديث للرجال يبدأ مشواره في كأس العالم بالقاهرة

يبدأ منتخب الخماسي الحديث للرجال، اليوم الأربعاء، مشواره في منافسات كأس العالم للرجال والسيدات والتي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 1 مارس المقبل بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وسيشارك من مصر في المجموعة الأولى كل من، مهند شعبان، معتز وائل، سيف سليمان، مصطفى أبو عامر، محمد الأشقر ومحمد صادق.

وتستهل المجموعة الأولى بمسابقة السلاح عند الساعة التاسعة صباحا، ثم الموانع، ثم السباحة وتختتم المنافسات بمسابقة "ليزر- رن".

فيما يمثل مصر في المجموعة الثانية كل من، مازن شعبان، أسامة زكي، علي أبو الفتوح، أحمد عبد الحميد، محمد حسن وعمر عامر.

وتنطلق بسباق الموانع عند الساعة التاسعة ونصف صباحا، ثم السباحة، ثم السلاح وأخيرا مسابقة" ليزر – رن".

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبًا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلًا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

وكانت قد تأهلت مصر أمس، بالعلامة الكاملة لنصف نهائي فردي السيدات، حيث إن الحد الأقصى لكل دولة 6 لاعبات، ونجحت فريدة أبو هاشم وملك إسماعيل وسارة محمد وجنة الجندي وزينة عامر وجنا عطية في الوصول للدور قبل النهائي، وتمكن الثنائي فريدة أبو هاشم وجنة الجندي من احتلال صدارة التصفيات بالمجموعتين الأولى والثانية على التوالي.

وأقيمت صباح أمس الثلاثاء، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة على هامش مؤتمر سبورتس اكسبو والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وروب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وإسماعيل موسي، رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث، والبطل الأولمبي أحمد الجندي، صاحب الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية بباريس.