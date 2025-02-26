تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق بأبو النمرس

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع فتاة وإصابة 4 أشخاص آخرين في حريق نشب داخل مصنع لتصنيع الالعاب النارية بمنطقة ابو النمرس، وصرحت بدفن جثة الفتاة واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، كما كلفت المعمل الجنائي بمعاينة اثارالجريق واعداد تقرير مفصل باسبابه، واستمعت الى شهود العيان المحيطين بمسرح الحريق، وامرت باستدعاء صاحب المصنع للستماع الى اقوالة حول الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

حريق مصنع العيب نارية يتسبب في مصرع فتاة واصابة 4 اشخاص اخرين

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة ابو النمرس، من مسؤول عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق نشب داخل مصنع لتصنيع الالعاب النارية اسفر عن وقوع ضحايا.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم مدعومة بسيارتي اطفاء الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب في مواد سريعة الاشتعال وامتد سريعًا لباقي أجزاء الورشة، فيما يتولى رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين.

تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تحرر محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.