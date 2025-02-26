محافظ الإسكندرية يوجه مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش خلال شهر رمضان

الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية يوجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والأسعار خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من توافر جميع السلع بحالة جيدة وأسعار عادلة ومنع الغش التجارى والممارسات الاحتكارية.

وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك تعلن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية اعتباراً من أول الشهر الكريم ليصبح بداية الإنتاج الساعة 8 صباحاً بدلاً من الساعة 5 صباحاً مع زيادة فترات التشغيل طوال النهار حسب طبيعة كل منطقة والنمط الإستهلاكي بها.

وفي الإطار ذاته أكد سيادته على ضرورة زيادة حملات المرور والمتابعة على المطاحن بصفة يومية لمتابعة أرصدة الدقيق وجودته والتأكد من صرف الحصة كاملة للمخابز مع صرف ماكينة إضافية لكل مخبز لإستخدامها في حالة عطل الماكينة الأساسية.

كما تم تكليف الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس للعمل على صرفها اعتباراً من أول الشهر وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع ، بالإضافة الى التنسيق مع شركة بتروجاس لضخ كميات كبيرة من البوتاجاز لسد احتياجات المواطنين في المناطق الغير مزودة بالغاز الطبيعي.

كما تم التنسيق لزيادة معارض وشوادر العرض الخاصة بالسلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة في العديد من الجهات كأسواق اليوم الواحد المنتشرة في جميع أحياء المحافظة وعددها ۱۹ سوقا خلال الأسبوع ، وتنظيم عدد ١٤ معرضا بفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية وتنظيم عدد ۱۷ معرضا بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى تخصيص ركن بجميع السلاسل التجارية بالمحافظة وعددها ۱۲۷ فرعا لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة وتنظيم ٩ شوادر و معارض بالمناطق الأكثر إحتياجاً لبيع جميع السلع التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة.

كما أكد محافظ الإسكندرية على تطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ،مع تكليف كافة الجهات التنفيذية والرقابية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على نطاق جميع أحياء المحافظة طوال شهر رمضان الكريم.