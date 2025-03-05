سارة تصنع الفوانيس من خيوط المكرمية في دمياط

سارة أبو صالحة، استطاعت أن تدخل المدينة الصديقة للنساء كمتطوعة وخرجت منها أصغر صانعة فوانيس في دمياط.

في البداية تقول سارة: أنا بالفعل تدربت على تصميم وتنفيذ فانوس رمضان على شكل مكرمية بالخيوط بحيث يكون تنفيذه بأشكال مختلفة ومقاسات تناسب الجميع، ويتم بيعه بأسعار مخفضة بحيث يكون متداول ورائج ويتحول إلى مشروع مربح.



سارة أضافت: لقد دخلت المدينة الصديقة للنساء متطوعة حتى أصبحت مدربة أعلم الفتيات والسيدات صناعة فوانيس رمضان وتنفيذ الأشكال بحيث يقمن بصناعة الفوانيس بأشكال فنية ويتم بيعها للمحال التجارية والمعارض الفنية قبيل شهر رمضان ليكون مصدر دخل للسيدات والفتيات.

وتابعت: بالفعل نفذنا اكثر من ورشة ونجحنا في تصميم فانوس مقاس ٨٥ سنتيمتر من خيوط المكرمية، وبعدها نفذنا كل الأشكال المطلوبة منا، وقمنا بإضافة الإضاءة وكان التحدي لنا هو صناعة أكبر فانوس من خيوط المكرمية كي يكون زينة وعملي في كل منزل وكي يزيد الإقبال عليه وبالفعل قمنا بتصميمه على الورق وتم تنفيذه وإخراجه بالشكل المطلوب بحيث كان المستهدف أن يكون فانوس عملي وفي نفس الوقت يكون ذو شكل جمالي.



وأكملت: قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة داخل المدينة الصديقة للنساء و بالتنسيق والتعاون مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج بتنظيم ورشة عمل تدريبية مجانية بالمدينة الصديقة للنساء لتعليم صناعة فانوس رمضان بخيوط المكرمية وتم بالفعل التطبيق على فوانيس بمقاسات وتصاميم مختلفة وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتم حضور عدد من سيدات من رواد المدينة الصديقة للنساء واللاتي أشدن بالورشة وسيتم تكرارها للتطبيق فن المكرمية على منتجات اخرى تناسب كل المناسبات