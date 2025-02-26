خبير: المتحف المصري نقلة نوعية للسياحة وسيجلب لمصر 5 ملايين زائر سنويا

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، إن المتحف المصري سيكون نقلة نوعية للسياحة الثقافية على مستوى مصر والعالم، نظرًا لما يتمتع به من قطع أثرية فريدة تعود إلى عصر ما قبل الأسرات، ثم عصر الدولة الوسطى والحديثة والعصر اليوناني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هناك أثار سيتم عرضها لأول مرة، بالإضافة إلى كنوز مقبرة توت عنخ أمون، إذ سيتم عمل حديقة متحفية بالنباتات التي كانت تزرع فى عهد المصريين القدماء، والمتحف المصري هو أكبر صرح أثري على مستوى العالم، وحصل على الكثير من الجوائز، كما أنه صديق للبيئة».

وتابع: « المتحف المصري الكبير سيجلب لمصر 5 ملايين زائر سنويًا وسنعش ذلك السياحة الثقافية بشكل كبير، كما سيساهم فى زيادة أعداد السائحين، وهناك استراتيجية واتجاه للدولة أن نصل إلى 30 مليون سائح ضمن إستراتيجية 2030».

وأكمل: «هناك استعدادات لإخراج افتتاح المتحف المصري الكبير بصورة مشرفة، كما سيتم عمل ترنيمة فرعونية مثلما حدث فى موكب نقل المومياوات».