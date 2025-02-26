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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصرع 46 شخصًا وإصابة 10 آخرين إثر تحطم طائرة سودانية

تحطم طائرة سودانية
تحطم طائرة سودانية
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لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 10 آخرون إثر تحطم طائرة سودانية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا شمال أم درمان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم /الأربعاء/ أن وزارة الصحة بالخرطوم باشرت إسعاف المصابين من موقع تحطم الطائرة، كما اكتملت عمليات رفع الانقاض من المنازل التي تأثرت بسقوط الطائرة مع اكتمال الحصر النهائي. 
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أعلنت عن تحطم طائرة أمس /الثلاثاء/ أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا وسقوطها في حي سكني، وتم إسعاف المصابين من المدنيين والعسكريين، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة.
 

تحطم طائرة سودانية السودان