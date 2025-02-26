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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يناقش استعدادات استقبال شهر رمضان وتوفير السلع الغذائية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل توفير السلع، وضمان ثبات الأسعار وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارة التموين والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع الأجهزة المعنية من أجل التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ سواء أسواق اليوم الواحد أو معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لقرب حلول الشهر الكريم بحضور نواب المحافظ  للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

ووجه محافظ القاهرة خلال الاجتماع رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك ، مطالبًا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومتابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارىء خاصة في المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

كما وجه محافظ القاهرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الحملات التموينية اللحوم والدواجن