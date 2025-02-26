لافروف يكشف عن لقاء روسي -أمريكي سيعقد غدًا في إسطنبول

أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" / اليوم الأربعاء/ أن الوفدين الروسي والأمريكي سيعقدان لقاء في 27 فبراير في مدينة اسطنبول التركية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم - قال لافروف في ندوة صحفية: "لقد أعلنا أن دبلوماسيينا وخبراءنا رفيعي المستوى سيجتمعون وينظرون في المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة الأمريكية السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو ما رددنا عليه بطبيعة الحال وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو".

وأضاف الوزير قائلا:"أعتقد أنه بناء على نتائج اللقاء، سيتضح مدى سرعة وكفاءة التحرك".

