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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ترتيب دوري الكرة النسائية دوري الهبوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنطلق الجولة السابعة والآخيرة من دوري الكرة النسائية "دوري الهبوط" بعد غدٍ الجمعة الموافق 28 فبراير، حيث تشمل الجولة 3 مباريات قوية لتحديد مصير الاندية الهابطة في الدوري الجاري 2024-2025.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).

وجاء ترتيب الفرق المنافسة في دوري الهبوط كالآتي:

اتحاد بسيون 21 نقطة 

المصري 19 نقطة 

الطيران 19 نقطة 

إنبي 16 نقطة

بالم هيلز 15 نقطة 

الجونة 13 نقطة 

الإتحاد 11 نقطة

دوري الكرة النسائية ترتيب الفرق المنافسة في دوري الهبوط دوري الهبوط الكرة النسائية الدورى المصري الممتاز للكرة النسائية