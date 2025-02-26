ترتيب دوري الكرة النسائية دوري الهبوط

تنطلق الجولة السابعة والآخيرة من دوري الكرة النسائية "دوري الهبوط" بعد غدٍ الجمعة الموافق 28 فبراير، حيث تشمل الجولة 3 مباريات قوية لتحديد مصير الاندية الهابطة في الدوري الجاري 2024-2025.
وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.
وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).
وجاء ترتيب الفرق المنافسة في دوري الهبوط كالآتي:
اتحاد بسيون 21 نقطة
المصري 19 نقطة
الطيران 19 نقطة
إنبي 16 نقطة
بالم هيلز 15 نقطة
الجونة 13 نقطة
الإتحاد 11 نقطة