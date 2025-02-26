مصر تستضيف منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة

تستضيف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة الذرية - روساتوم منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 26 فبراير 2025 بمكتبة الإسكندرية.

ويلقي الدكتور محمد سعد دويدار كلمة نيابة عن السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ويعد هذا الحدث العالمي منصة رائدة تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى عدد من الشباب الباحثين والمتخصصين في التقنيات النووية من مختلف دول العالم.

يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النووية، وتمكين الشباب من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع كبار الخبراء في المجال النووي. كما يناقش المنتدى أحدث الابتكارات والتطورات في قطاع الطاقة النووية، ودوره في التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

يُفتتح المنتدى في مكتبة الإسكندرية بحضور كبار المسؤولين والمتخصصين في مجال الطاقة النووية، حيث يتضمن اليوم الأول جلسات ترحيبية وجولة ثقافية داخل المكتبة.

وفي اليوم الثاني، تنطلق الفعاليات الرسمية، التي تشمل جلسات نقاشية حول مستقبل الصناعة النووية، ودور البحث العلمي والتدريب في تطوير التكنولوجيا النووية، إلى جانب استعراض تطبيقات التكنولوجيا النووية خارج قطاع الطاقة، ومشاركة خبرات القادة في هذا المجال.

يشهد المنتدى مشاركة عدد من كبار الشخصيات والخبراء الدوليين ،من بينهم: الدكتورمحمد دويدار - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأليكسى ليخاتشوف - المدير العام لمؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية (كلمة مسجلة)

و رافائيل غروسي - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. (كلمة مسجلة)

وسما بيلباو ليون - المدير العام للجمعية النووية العالمية (كلمة مسجلة)

الدكتور أحمد عبد الله حجاب - مدير مكتبة الإسكندرية.

ممثلون عن هيئة روساتوم الروسية، والاتحاد الدولي للشباب النووي، والمنظمات الدولية المتخصصة ولفيف من شباب العالم.

، كما يأتي انعقاد المنتدى في إطار التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ويُعد فرصة لتعزيز التعاون والحوار بين الدول والمؤسسات البحثية والمتخصصين، مما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. كما يعكس التزام مصر بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة.

تؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال هذا المنتدى التزامها بتطوير البرنامج النووي السلمي المصري وفق أعلى المعايير الدولية، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة.

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