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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعاون الاقتصادي بألمانيا: يجب تنفيذ كل الحلول لإعادة حقوق الفلسطينيين

نيلز أنين
نيلز أنين
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قال وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي، نيلز أنين، إنه يجب تنفيذ كل الحلول التي تهدف إلى إعادة حقوق الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية لا تتحدث عن حل الدولتين نهائيا، لكننا نؤمن أن هناك حاجة لدعم الحل النهائي لهذه المشكلة، وكل الحلول ممكنة التي تهدف إلى ضمان حقوق الناس، كما نؤكد أهمية إعادة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وأن تسري هذه الأوضاع في غزة كذلك من أجل إنهاء هذه المعاناة.

وتابع، أن وضع الرؤى السياسية والتركيز على أمر إعادة الإعمار وتعزيز وتقوية حل الدولتين من خلال العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية لذلك يمكن تحقيق هذا الهدف كما حدث في رام الله مع تجنب كل الصراعات والعمل مع الشركاء.

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