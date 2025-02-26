مدبولي يهنئ الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته بهذه المناسبة، بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للسيد الرئيس بقرب حلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديا للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد، لاستكمال مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليُمن والسلام.