الفريق محمود فؤاد يلتقى قائد القوات الجوية والدفاع الجوى الإماراتي

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية باللواء الركن طيار راشد محمـد الشامسى قائد القوات الجوية والدفاع الجوى الإماراتى على هامش فعاليات ( معرض الدفاع الدولى آيديكس 2025) الذى تم تنفيذ فعالياته على مدار عدة أيام بدولة الإمارات الشقيقة بحضور عدد من المختصين فى قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة .

وقدم قائد القوات الجوية خلال اللقاء التهنئة لنظيره الإماراتى بمناسبة توليه المنصب ، متمنياً له التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح للقوات الجوية والدفاع الجوى الإماراتى ، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين .

كما أجرى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود وممثلى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة الطيران والفضاء وذلك فى إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع القوات الجوية فى كافة المجالات ، وكذا الإعداد والتجهيز والترويج لمعرض مصر الجوى الدولى المقرر إقامة نسخته الثانية بمدينة العلمين خلال العام المقبل .