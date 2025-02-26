"التابعي" حكمًا لمباراة مودرن سبورت والجونة في الدوري اليوم

تنطلق منافسات الجولة السادسة عشرة بدوري النايل، اليوم الأربعاء، حيث تشهد الجولة لقاء مودرن سبورت متذيل الجدول برصيد 9 نقاط مع الجونة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

واختارت لجنة شؤون التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة مودرن سبورت × الجونة: محمد التابعي (ساحة)، محمود أبو الرجال وعبد العزيز محسن (مساعدين)، جلال أحمد (حكما رابعا)، محمد سلامة، وعمرو عابدين (تقنية الفيديو).

وتقام المباراة التي تجمع بين الجونة ومودرن سبورت في الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة.

ويسعى كلا الفريقين بالفوز بالمباراة، بعد أن تأكد وجودهما في النصف الثاني من جدول الدوري واللعب على تفادي الهبوط لدوري المحترفين.

ويتفوق الجونة على مودرن سبورت بفارق أربع نقاط وفي حالة فوز الجونة سيرتفع الفارق إلى سبع نقاط وإذا فاز مودرن سبورت سيقلص الفارق إلى نقطة واحدة، في حال التعادل يبقى الوضع مثلما هو عليه.

ويحتل فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز الخامس عشر في جدول دوري نايل برصيد 13 نقطة وحقق ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وتعرض للهزيمة 8 مرات وجمع سبع نقاط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والتعادل مع طلائع الجيش والهزيمة أمام حرس الحدود والاتحاد السكندري، ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 16 نقطة وزيادة الفارق مع مودرن سبورت إلى سبع نقاط.