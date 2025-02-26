جاستن بيبر يتعرض لخيانة مالية حطمته نفسيا ويتوجه للقانون

يواجه المغني العالمي جاستن بيبر خسائر مالية بعد خيانة مزعومة من مديريه السابقين، بينما تقدم له هايلي بيبر الدعم، حيث ذكرت تقارير أن جاستن بيبر يمر بحالة نفسية صعبة بعد اكتشافه سوء إدارة مالية من قبل أصدقاء وشركاء أعمال سابقين، والنجم العالمي، الذي عمل مع بعضهم لأكثر من عقد، يشعر الآن بـ"الاكتئاب والغضب" نتيجة لهذه الخيانة.

وفقًا لتقرير NewsNation، اكتشف الفريق الجديد للمحاسبة والإدارة الخاص ببيبر وجود اختلافات مالية كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن أموال مفقودة، وكشف أحد التنفيذيين في صناعة الموسيقى، وهناك العديد من التناقضات في حساباته، وهناك مبالغ كبيرة مفقودة، وجاءت هذه الفوضى المالية بعد قرار بيبر قطع علاقته مع مديري أعماله السابقين لو تايلور وديفيد بولنو في عام 2023.

كما قام ببيع حقوق موسيقاه لشركة Hipgnosis مقابل 200 مليون دولار، وابتعد عن مديره السابق سكوتر براون، على الرغم من أن مصادر تؤكد أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع إدارته، ورغم التكهنات حول حالته الصحية، يبقى بيبر متمسكًا بعائلته، حيث تقدم هايلي بيبر دعمًا كبيرًا له، وقد انتشرت شائعات حول الزوجين بعد ظهور المغني بمظهر نحيف للغاية في بعض المناسبات العامة، لكن مصادر تؤكد أن هايلي تساعده في إعادة هيكلة أوضاعه المالية.

يفكر بيبر الآن في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مدرائه السابقين، حيث قام بتعيين المحاسب الشهير إدوارد وايت، الذي سبق له مساعدة جوني ديب، للتحقيق في خسائره المالية، وعلى الرغم من أن بيبر لم يصدر بيانًا رسميًا حتى الآن، فمن المتوقع أن تكون خطواته المقبلة رفع دعاوى قضائية لاسترداد أمواله المفقودة، في هذه الأثناء، يستمر معجبوه في التعبير عن قلقهم بشأن حالته النفسية، حيث يواجه واحدة من أصعب الفترات في مسيرته المهنية.