ضبط 5 أشخاص بسوهاج بتهمة غسـل 50 مليون جنيه

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك (إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال )

 إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

