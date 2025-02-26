ضبط فسيخ فاسد قبيل رمضان في دمياط

تمكنت مديرية التموين في دمياط من ضبط مجموعة من المخابز السياحيه لاستخدامها دقيق بلدى مدعم وضبط كميات من الفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ورصد المخالفات ومحاسبة المخالفين و التأكد من توافر السلع وجودتها والمواد البترولية والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة ، تم تنظيم حملة تموينية مسائية بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية مع إدارة الحوكمه بالمحافظه والطب البيطري والصحه والوحدة المحلية ، تسفر عن ضبط مجموعة من المخابز السياحيه تستخدم دقيق بلدي مدعم ، حيث تم التحفظ علي كميات من الدقيق البلدي المدعم المضبوطه وتحرير محاضر بالواقعه وعرضها علي النيابة العامه

وفيما يخص الأسواق ، فقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات من الفسيخ غير صالح للاستهلاك الادمي و التحفظ عليه والعرض علي النيابة العامه . و بالمرور علي المحال العامه والمطاعم ، تم تحرير عدة مخالفات ومنها عدم وجود شهادات صحيه وعدم الاعلان عن الاسعار وضبط كميات من مصنعات اللحوم الفاسده في المطاعم ، حيث تم تحرير المحاضر اللازمه .

تمكنت مديرية التموين في محافظة دمياط من ضبط ٣ونص طن زيت بدون فواتير بالإضافة إلى ضبط كمية ٢١ كيلو زيت راجع (مستعمل )، ضمن الحملات الرقابية التي تشنها المديرية قبيل شهر رمضان على محال بيع السلع الغذائية والمخازن ومصانع الأطعمة ومستلزمات الطهي في دمياط .

تم ضبط الكميات المذكورة وتم تحرير محضر شرطي بالكمية المحرزة .

يذكر انه ايضاً تم ضبط مخزن لتصنيع مصنعات اللحوم والدواجن بأولاد حمام بمركز دمياط.

تبين قيام المخزن بالتصنيع وتعبئة وتغليف تلك المواد الغذائية ، فى انعدام تام للاشتراطات الصحية و النظافة، وتم ضبط كمية قدرها طن ونصف من اللحوم و المصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبالمعاينة المبدئية للمضبوطات تبين احتوائها على عجينة فول صويا وألوان صناعية ومكسبات طعم ورائحة ، فضلاً عن وجود مواد ملونة يتم استخدامها فى التصنيع .