الشرطة الفرنسية: مقتل رجل هاجم بسكين أحد عناصرها بضاحية "سين سان دوني" شمالي باريس

أعلنت شرطة باريس أن أحد عناصرها قتل اليوم /الأربعاء/ رجلا يحمل سكينا في كل يد وألقى بنفسه على أفراد من الشرطة في ضاحية "سين سان دوني" شمال العاصمة الفرنسية باريس.

ووقع الحادث في منطقة "دونيي" بضاحية "سين سان دوني"، وكان الرجل يجلس في محطة للحافلات، وكان يحمل سكينا في كل يد، وعندما وصلت قوات الأمن، ألقى الرجل بنفسه عليهم دون أن يقول كلمة واحدة.

وعلى الفور، استخدم أحد أفراد الشرطة في البداية مسدسا كهربائيا لمنع الهجوم الذي شنه الرجل لكن دون جدوى، ثم استخدم شرطي آخر سلاحه ما أدى إلى إصابة الرجل في صدره ووفاته، رغم تدخل فرق الطوارئ لمحاولة إنقاذه.

وتولى جهاز الأمن الإقليمي لضاحية "سين-سان-دوني" التحقيق، إضافة إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية،كما هو معتاد عندما يطلق ضابط شرطة سلاحه الخدمي.

