مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة ببني سويف بعد تبادل إطلاق النار

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن ‎#بنى_سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة – سبق إتهامه فى عدد 13 جناية ما بين "قتل ، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات - سلاح " ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايتى "مخدرات ، سلاح نارى وذخائر") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بالظهير الصحراوى ببنى سويف ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (3 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدرى " آيس، البانجو" – 14 قطعة سلاح نارى "بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، 12 فرد محلى" – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ‏فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من الأحكام الجنائية .