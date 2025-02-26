وفاة ثاني ضحايا حادث انفجار غلاية بخار شركة غزل المحلة

توفى ثانى ضحايا حادث انفجار خزان بخار شركة غزل المحلة،اليوم الأربعاء، ويدعى محمد عطوه الشحات متأثرا باصابته بحروق فى مختلف انحاء الجسد، من الدرجة الثالثة بعد نقله لمستشفى حلمية الزيتون بالقاهرة لصعوبة حالته

وكان المتوفي ضمن المصابين الذين وصل عددهم ٤ أشخاص، وسيتم دفن الجثمان عقب استخراج تصريح بالدفن فى مسقط رأسه بسمنود.

وكان العامل ، أيمن أبو الفضل العامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قد سبق زميله و توفي بعد إصابته بحروق شديدة من الدرجة الأولى إثر حادث الانفجار بغلاية الضغط بالشركة الذي وقع منذ أيام، وقد تم نقله على إثر الحادث لمستشفى المنصورة لتلقي العلاج ثم تحويله لمستشفى حلمية الزيتون بالقاهرة.

يذكر أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قد شهدت السبت الماضي، انفجارًا في إحدى غلايات الضغط البخاري والتي يتم استخدامها داخل المصانع في توليد الكهرباء بالإضافة إلى كي الملابس أو أعمال الصباغة، مما أدى إلى إصابة أربعة عمال بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وتم نقلهم إلى مستشفى الشركة لتلقي العلاج اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.