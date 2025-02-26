«دوائر الإبداع» تختتم فاعليات التدريب بمكتبة رفاعة الطهطاوي في سوهاج

اختتمت الفاعلية الثانية من النسخة الرابعة من مشروع مبادرة "دوائر الإبداع- كريتيف سيركلز" الذى أقيم بمكتبة رفاعة الطهطاوي بمحافظة سوهاج.

يأتي ها ضمن خطة نشاط وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية بإدارة الدكتور ماوريزيو جويرا، مدير المعهد الثقافي الإيطالي.

استهدف التدريب العمل على بناء قدرات مديرى الفنون والثقافة من الحكوميين والمجتمع المدنى بمحافظة سوهاج، وحضر اليوم الختامى نواب من مجلس الشعب والشورى بسوهاج وهم النائب حاتم على مبارك والنائبة الدكتورة رشا إسحق، الذين أثنو على مخرجات التدريب وما نتج عنها من حراك ثقافى بمحافظة سوهاج.



امتد التدريب على مدار ستة أيام متضمنا فى يومه الأول محاضرة للتعريف بالسياسات الثقافية كجزء من السياسات العامة، ودورها ومهامها الأساسية ومن يقوم بصياغتها قدمتها الكاتبة الناقدة المسرحية رشا عبدالمنعم مدير إدارة التدريب ومدير عام الإستراتيجيات والمتابعة بالمجلس الأعلى للثقافة.

وفى اليوم التالى وعلى مدار يومين قدمت طاهرة طارق وهى مديرة وفاعلة ثقافية، ومحاضرة في دبلوم التنمية الثقافية بكيلة الآداب جامعة القاهرة تدريبا عمليا على تخطيط وتصميم المشروعات الثقافية، وصياغة الرؤية والأهداف العامة والتنفيذية، وتقييم ومتابعة المشاريع وبناء الشراكات والتشبيك تطبيقا على مشاريع افتراضية اقترحها المتدربون.

وفى اليوم الرابع قدم عادل يونس، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بمعهد جوته، تدريبا عن العلاقات العامة وإعداد خطط تواصل ناجحة والتسويق لها، كما تناول كيفية صناعة البراند للمنتج او العمل الثقافي.

وفى ذات اليوم بدأ مسار نقل الخبرات بلقاء مع المخرج المسرحي أحمد طه والمدير الفني لتدريب الشباب بهيئة قصور الثقافة "إبدأ حلمك" للحديث عن مشروع "إبدأ حلمك" كأحد المشاريع الثقافية التى نجحت فى اكتشاف وتنمية الموهوبين فى محافظات مصر.

وفى اليوم الخامس قدم الدكتور أحمد سعيد خبير القانون المدني والملكية الفكرية وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، محاضرة حول التشريعات ذات الصلة للثقافة ومنها: قانون الملكية الفكرية– صياغة التعاقدات– الهياكل القانونية للمؤسسات الثقافية وطبيعة كل هيكل ومدى ملائمته للعمل الثقافى.

وضمن مسار نقل الخبرات قدم المخرج والمصور مدحت صالح" خبرته كشريك ومؤسس لشركة "نغمشة" فيلمز منذ 2016 وشارك الحضور فى كيفية حصوله على دعم من "اليونيك" لخلق مساحة سينمائية بصعيد مصر من خلال انتاج الأفلام القصيرة وتقديم ورش العمل السينمائية وإقامة عروض وافلام كسينما بديلة بمحافظة سوهاج.

وقد تضمن اليوم السادس والأخير محاضرة عن التخطيط المالى، وكتابة المشاريع المقدمة للدعم وصياغة الميزانيات قدمها المدرب مصطفى محمد، مدير ثقافي من محافظة المنيا، والذي يتميز بخبرة واسعة في مجال كتابة المشروعات وجمع التمويلات.

كما تضمنت فاعليات اليوم الختامى محاضرة عن الهياكل التنظيمية لوزارة الثقافة، قدمها محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقدم تعريف عن الهيكل التنظيمي لقطاعات وزارة الثقافة وأدوارها، والبرامج الاستراتيجية التى تعمل عليها، والخدمات التى تقدمها وآليات الحصول عليها مثل خدمات النشر وتسجيل حقوق الملكية الفكرية والتصاريح و الموافقات الرقابية، وخدمات اعتماد المهرجانات الثقافية والفنية من اللجنة العليا للمهرجانات.

ثم قدمت مجموعات العمل داخل التدريب عرضا تقديميا لمخرجات الورشة تضمن عرض 4 مشاريع ثقافية تم صياغتها وتطويرها عبر فاعليات التدريب على النحو التالى:

- مشروع "كن صديقى" والذى يستهدف تفعيل دور الفنون والثقافة للتصدي لظاهرة انتشار العنف بين الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة.

- مشروع المهرجان الثقافى "تلى" والذى يهدف إلى الترويج لحرفة التلي بجزيرة شندويل كحرفة تراثية تختص بها سوهاج.

- مشروع " تقدر" والذى يستهدف تمكين المواهب المسرحية لشباب منطقة الكوثر بسوهاج وتعزيز فرصهم في المجال الفني بالتعاون بين بيت ثقافة الكوثر و"فرقة رحالة"

- مشروع"محبوبة" ميريت و الذى يستهدف وضع مدينة أخميم كمركز لصناعة النسيج على خريطة الحرف التراثية الدولية.

كما تضمن اليوم الختامى شرحا وافيا قدمه كل من رشا عبدالمنعم مديرة التدريب ومدير عام الإستراتيجيات والمتابعة بالمجلس، ومحمود مراد مدير القائم بأعمال الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، وقدم تعريف بكافة التفاصيل اللاحقة على التدريب بداية من الإعلان عن منحة "دوائر الإبداع" وآليات التقدم وشروطه والموعد المتوقع للإعلان عن المشاريع الفائزة وإقامة حفل الختام.

ثم كلمة رامي دسوقي المدير المالي والإدارى لليونيك الذى عرف الحضور باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اليونيك الممول من الاتحاد الأوروبي، وأهم المشاريع التي يدعمها، مصرحا أن دوائر الإبداع "كرييتيف سيركلز" يعد من أهم المبادرات التى نشرف بالعمل عليها بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

كما شجع "دسوقى" المتدربين على تطوير مشاريعهم والتقدم بها لمنح اليونيك، مختتما كلمته بالإعلان عن انتواء اليونيك تخصيص 3 منح استثنائية لدعم المشاريع الثقافية بمحافظة سوهاج ضمن منح "دوائر الإبداع"، استجابة لاهتمام محافظ سوهاج بالاستثمار الثقافى بالمحافظة.



وفى الختام توجه محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالشكر إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لرعايته للمشروع، وكذلك للسيد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج لرعاية واستضافة "دوائر الإبداع" بمحافظة سوهاج، وكذلك وجه بالشكر إلى الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لكل ما قدمه من دعم لتسير أعمال دوائر الإبداع، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعمه وتعاونه، ممثلا فى تعاون مسئولى الهيئة بسوهاج وعلى رأسهم أحمد فتحى مدير عام فرع ثقافة سوهاج، كما وجه الشكر إلى صلاح الجعفرى مدير مكتبة رفاعة الطهطاوى لحسن الاستضافة.

واختتم كلامه بتوجيه الشكر للمدير المالى والإدارى لليونيك رامى دسوقى ولكل شركاء النجاح باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، وكذلك لفريق عمل دوائر الإبداع من المجلس الأعلى للثقافة.

ويذكر أن مشروع دوائر الإبداع -كريتيف سيركلز-" هو حاضنة للصناعات الثقافية الصغيرة، أطلقتها إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة، تستهدف بناء قدرات المدير الثقافي في كافة ربوع مصر، عبر تقديم الدعم التدريبي والفني والمالى للمشاريع والمبادرات الثقافية الأكثر جدوى اجتماعية واقتصادية في مجتمعاتها المحلية المقدمة من القطاعين الحكومي والمدني والأفراد.

وقد استطاعت الحاضنة خلال الفترة الماضية تقديم الدعم التدريبى لعدد 234 مدير ثقافى من بينهم 25 متدرب من محافظة سوهاج، وتقديم دعم مالى ولوجيستى لعدد ١٤ مشروع ثقافى فى محافظات القاهرة والجيزة وإقليم القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى وسويف والمنيا واسيوط وسوهاج، كما يعد دوائر الإبداع هو مشروع يقيمه المجلس الأعلى بالثقافة بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، والمشروع ممول من الاتحاد الأوروبى.