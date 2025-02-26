أبو الغيط يدين الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا ويصفها بالاستفزاز الأرعن

أدان احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرا انها تمثل استفزازا أرعن، وتصعيدا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.



ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله ان الاحتلال الإسرائيلي لأية اراض سورية ينتهك القانون الدولي، وإن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لادانة هذا العدوان غير المبرر والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.



وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، ومحاولات اسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة.