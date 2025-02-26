ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبو الغيط يدين الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا ويصفها بالاستفزاز الأرعن

احمد ابوالغيط امين
احمد ابوالغيط امين عام جامعة الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدان احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرا انها تمثل استفزازا أرعن، وتصعيدا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.


ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله ان الاحتلال الإسرائيلي لأية اراض سورية ينتهك القانون الدولي، وإن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لادانة هذا العدوان غير المبرر والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.


وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، ومحاولات اسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي الانتقال السياسي في سوريا الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا