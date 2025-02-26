وزير التعاون الاقتصادي بألمانيا: موقف بلادنا بشأن حل الدولتين لم يتغير

قال وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي، نيلز أنين، إن موقف ألمانيا بشأن حل الدولتين راسخ ولم يتغير، كما أن ألمانيا دائما ما كان لها علاقات طيبة مع إسرائيل، ولها تبادلات جيدة وجهود رامية إلى تحرير الرهائن وكذلك كل التعهدات مع كل الأطراف كما أن لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن موقف ألمانيا بحل الدولتين لم يتغير، مؤكدا أنه على ألمانيا زيادة المساعدات الإنسانية وهو ما يفعل دائما من أجل الحد من معاناة الفلسطينيين وتعزيز العلاقات المتبادلة بين ألمانيا والسلطة الفلسطينية من أجل تهدئة الأوضاع، فهناك دائما مسارات متاحة للحل.

وتابع أن هناك قناعة أن هناك مسارات متاحة للحل بالإقرار من جانب دول الجوار من خلال العمليات المتاحة على المستوى الإقليمي، "ألمانيا لا زالت أحد الداعمين الأساسيين للسلطة الفلسطينية في الضفة وغزة".