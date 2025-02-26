يو إس إيه توداي: صفقة المعادن صارت وشيكة عقب حملة الضغط الأمريكية على أوكرانيا

ذكر موقع (يو إس إيه توداي) الأمريكي أن صفقة المعادن النادرة التي بموجبها تُسلم أوكرانيا بعض إيرادات مواردها المعدنية إلى الولايات المتحدة صارت وشيكة وذلك في أعقاب حملة الضغط التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كييف.

وقال ترامب في وقت سابق إنه ينبغي على كييف أن ترد الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة في الدفاع عنها على مدار السنوات الثلاث منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار ترامب، بحسب الموقع، إلى أنه أجرى مفاوضات مع الجانب الأوكراني بشأن صفقة المعادن النادرة إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الصيغة النهائية للاتفاق، كما لم ترد السفارة الأوكرانية في واشنطن على الفور على طلب بالتعليق.

وأكد ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المقرر أن يزور واشنطن بعد غد الجمعة للتوقيع على اتفاق المعادن النادرة.

وأفادت عدة وسائل إعلامية مساء أمس /الثلاثاء/ بأن أوكرانيا وافقت على صفقة المعادن، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها، بينما كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن واشنطن وكييف توصلتا إلى إطار بشأن الاتفاق الذي بموجبه تحظى أمريكا بالوصول جزئيًا إلى معادن ونفط وغاز من أوكرانيا.

ولفت موقع (يو إس إيه توداي) إلى أن زيلينسكي كان قد رفض مقترح ترامب بالحصول على معادن تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير ما قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا من مساعدات عسكرية ومالية منذ بداية الحرب، كما لم يتضمن المقترح ضمانات أمنية بمواصلة تقديم واشنطن حماية عسكرية لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب، ولم يتضح بعد ما إذا كان الاقتراح الجديد يتضمن هذا الأمر.

من جهته، قال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض مساء أمس إن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب لا يزال قيد النقاش، إلا أنه أشار للمرة الأولى إلى أن "شكل من أشكال قوات حفظ السلام" سيكون ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب.

ويبدو أن فكرة إرسال قوة حفظ سلام تتألف من قوات أوروبية تلوح في الأفق وذلك بعد أن طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأمر على ترامب أول أمس /الإثنين/، فيما قالت بريطانيا في وقت سابق إنها ستساهم بإرسال قوات.

من جانبها، رفضت روسيا مسألة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا قائلة إنه أمر "غير مقبول".

وأشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سيطرح هذا الأمر مجددًا خلال اجتماعه مع ترامب غدًا الخميس في البيت الأبيض.

