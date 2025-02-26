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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تُواصل تقديم عرض "مكتبتك في مدرستك" في مدارس الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام، عرض "مكتبتك في مدرستك" في مدرسة رأس التين الثانوية بنات ومدرسة الشهيد شريف محمد عمر. وذلك في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر الوعي الثقافي والمعرفي بين الشباب والنشء.

يهدف هذا البرنامج إلى تعريف الطلاب بتاريخ مكتبة الإسكندرية العريق وخدماتها المتميزة، وذلك من خلال عرض فيلم بعنوان "مكتبة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل"، الذي يستعرض تاريخ إنشاء المكتبة القديمة، وفكرة إحيائها من جديد، بالإضافة إلى تقديم شرح شامل حول الأقسام المختلفة للمكتبة والأنشطة المتنوعة التي تقدمها للمجتمع بمختلف فئاته.

وجدير بالذكر أن إدارة الزيارات تعمل على تقديم تجربة متميزة لزوار المكتبة من مختلف الفئات، عبر تنظيم جولات إرشادية وعروض بانورامية حضارية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، فضلاً عن تزويد الزوار بالمعلومات الخاصة بتاريخ مكتبة الإسكندرية وأقسامها الحديثة والخدمات التي تقدمها، فضلاً عن متابعة استفسارات الزوار ومقترحاتهم المقدمة.

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