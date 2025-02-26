الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام شهر رمضان

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال اول ايام شهر رمضان المعظم، يوم السبت 1 مارس 2025، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومائل للدافىء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اول ايام شهر رمضان ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اول ايام شهر رمضان، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 12 درجة .