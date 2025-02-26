أشرف سنجر: قبرص شريك استراتيجي لمصر في شرق المتوسط

أكد الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية القبرصية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الأمن والطاقة والتنسيق السياسي، مما جعل قبرص شريكًا استراتيجيًا لمصر في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح سنجر، في تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر وقبرص تتعاونان بشكل وثيق في الملفات الإقليمية، حيث تمثل نيقوسيا صوتًا داعمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية في الشرق الأوسط.

وأضاف، أن التنسيق بين البلدين يعكس حرصهما المشترك على استقرار المنطقة وتعزيز التعاون في الملفات الحيوية.

وأشار إلى أن التعاون بين القاهرة ونيقوسيا لا يقتصر فقط على الجانب الدبلوماسي، بل يمتد إلى التعاون العسكري والأمني، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتأمين الموارد البحرية.

كما لفت إلى أن قبرص لعبت دورًا مهمًا في دعم موقف مصر في ملف غاز شرق المتوسط، حيث تتشارك الدولتان في العديد من المشروعات المتعلقة بالطاقة، مما يعزز مكانتهما كمحور أساسي في أمن الطاقة الأوروبي.