ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42109 طن، شملت 19446 طن يوريا، و9315 طن كلينكر، و3800 طن رمل، و2403 طن حديد، و7145 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54586 طن شملت 10945 طن خردة، و12698 طن ذرة، و7700 طن قمح، و8000 طن نواتج تقطير، و8640 طن فول، و3475 طن حديد، و1438 طن خشب زان، و780 طن زيت، و910 طن بذرة كتان.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 904 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 344 حاوية مكافئة في حين بلغت عدد الحاويات الترانزيت 1939 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 79429 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 16321 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6075 حركة.

وأبرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بالميناء، وفي إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية، تم إبرام عقد بناء وتوريد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.