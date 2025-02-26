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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتابعان تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

وزيرا الإنتاج الحربي
وزيرا الإنتاج الحربي و الاسكان
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عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ناقش الاجتماع، الذي حضره مسؤولون من كلا الوزارتين،  الموقف التنفيذي لـ691 مشروع مشترك ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية.

أكد الوزير، أهمية مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي يلامس حياة المواطن المصري ويحسن ظروفه المعيشية.  

وشدد على التنسيق المستمر بين وزارتي الإنتاج الحربي والإسكان لضمان سرعة إنجاز المشروعات،  والتي تشمل محطات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى الاستعداد لتسليم عدد كبير من المشاريع للجهات المعنية لتشغيلها،  مستفيد من الخبرات البشرية و الإمكانيات الفنية و التصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي.

من جانبه، أكد الوزير الشربيني، المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،  والعمل على حل أي معوقات تواجه التنفيذ لضمان استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب عن تقديره لدور وزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية، مشيرا إلى الاتفاق على ضرورة  الإسراع في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" لتحقيق أهداف المبادرة.
اتفق الوزيران على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة المشروعات وتذليل أي عقبات تواجه التعاون بين الوزارتين.

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